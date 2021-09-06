"Лучше жевать, чем говорить". Разумков ответил на идею Арестовича о переименовании Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о переименовании Украины на "Русь-Украина". В ответ на слова Арестовича он сказал на парламентском брифинге, что "лучше жевать, чем говорить".

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Несколько дней назад Арестович заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюку, что Украину стоит переименовать на "Русь-Украина" – чтобы "отобрать бренд русских" у РФ. На вопрос, когда будет указ президента Владимира Зеленского о переименовании, он ответил: "Мы работаем над этим".

Сегодня Разумкова попросили прокомментировать слова Арестовича.

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Украине сегодня действительно нужны изменения, реформы, но ей не нужны изменения названия. Мы с вами живем в государстве Украина. Думаю, это устраивает 99% граждан", – ответил глава Верховной Рады.

По мнению Разумкова, играться с названием государства и пытаться на этом "хайпануть" – не позиция государственника.

"Я не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии, тяжело мне ответить. У меня нет информации, что в Офисе президента готовится такой законопроект. Надеюсь, что это фейк", – добавил он.

В июне Арестович допустил, что в случае "очень серьезных уступок" России Украина может изменить позицию по поставкам воды из Днепра во временно оккупированный Крым.

В Министерстве иностранных дел ответили: воду в Крым пустят лишь после деоккупации.

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Марк Сировой

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