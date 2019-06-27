Арьев - Зеленскому: Не перекладывайте провал в ПАСЕ на других

Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев ответил президенту Владимиру Зеленскому, что не нужно перекладывать провал в ПАСЕ – возвращение российской делегации – на других. Об этом он написал в своем Facebook.

В ответ на заявления президента, Арьев написал ряд вопросов: "Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии, не предложили никаких встречных условий (во время встреч в Париже и Берлине – ред.)? Почему не нашли время встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который тоже могу объяснить, что делать, потому что делал не раз?".

Арьев также отметил, что украинская делегация не допускала возвращения России в ПАСЕ в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято давно. По его словам, он обсуждал это вопрос во время визитов в ЕС, и уже тогда ему сообщили о восстановлении полномочий России. "Я делал все что могу, но это все пост-фактум. Поэтому если наши депутаты спрашивают меня, что я сделал до того, я могу обратиться к ним - что они сделали, чтоб этого не случилось" - заявил Зеленский.