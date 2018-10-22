Архиепископ Зоря: Надеемся на Томос до конца года

Евстратий Зоря (скриншот из видеозаписи)

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Представитель Киевского патриархата высказал мнение, что украинская поместная церковь объединится и получит Томос уже в этом году

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Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви КП Евстратий Зоря надеется, что единая поместная церковь в Украине получит Томос от Вселенского патриархата до конца этого года. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы в чате Главреда.

"Со своей стороны мы, как церковь, делали и будем делать все для этого необходимое", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, почему Вселенский патриархат только сейчас решил пойти на встречу Украине в вопросе поместной церкви, архиепископ пояснил, что, по его мнению, "только сейчас украинское общество осознало важность для Украины поместной церкви" и только сейчас сложились благоприятные и внутренние, и внешние условия.

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Как пояснялось ранее, Томос украинская церковь получит после объединения.

По словам архиепископа, дата Объединительного собора пока неизвестна и зависит от того, насколько быстро проведут его подготовку.