Украинская церковь ставит крест на неоимперской идее РФ - Зоря

Евстратий Зоря (скриншот из видеозаписи)

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"Время империй прошло"

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Утверждение в Украине единой автокефальной поместной церкви ставит крест на возможности реализовать российский неоимперский проект. Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря, отвечая на вопросы в чате издания Главред.

"…Точно так же, как утверждение независимого украинского государства не позволит реанимировать Российскую империю", - отметил он.

Архиеписком подчеркнул, что "время империй прошло и осуществить эти планы не удастся".

20 октября глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион во время встречи с Папой Римским Франциском пожаловался на "неканонические действия Константинопольского патриархата" по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви.