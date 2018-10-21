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21.10.2018, 10:26

Украинская церковь ставит крест на неоимперской идее РФ - Зоря

Украинская церковь ставит крест на неоимперской идее РФ - Зоря - Фото
Евстратий Зоря (скриншот из видеозаписи)

"Время империй прошло"

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Утверждение в Украине единой автокефальной поместной церкви ставит крест на возможности реализовать российский неоимперский проект. Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря, отвечая на вопросы в чате издания Главред.

"…Точно так же, как утверждение независимого украинского государства не позволит реанимировать Российскую империю", - отметил он.

Архиеписком подчеркнул, что "время империй прошло и осуществить эти планы не удастся".

20 октября глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион во время встречи с Папой Римским Франциском пожаловался на "неканонические действия Константинопольского патриархата" по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви. 

 

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Теги: украинская церковь, Россия, евстратий зоря
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