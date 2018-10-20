Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.10.2018, 21:51

РПЦ пожаловалась на Варфоломея Папе Римскому

РПЦ пожаловалась на Варфоломея Папе Римскому - Фото
Фото: РПЦ МП

С Ватиканом РПЦ разрывать отношения пока не собирается

Реклама
Реклама

Глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион во время встречи с Папой Римским Франциском обсудил "неканонические действия Константинопольского патриархата" по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей РПЦ.

Встреча представителя РПЦ и Папы Римского состоялась 19 октября в Апостольском дворце в Ватикане. Сообщается, что в беседе священников особое внимание было уделено "церковной ситуации" в Украине.

"Митрополит Иларион ознакомил Папу Франциска с решениями, принятыми Священным Синодом РПЦ 15 октября в Минске в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата. Владыка изложил позицию Московского Патриархата по данному вопросу и передал Папе текст заявления, принятого на заседании Священного Синода в Минске", – говорится в сообщении.

Представитель ОВЦС также отметил, что в связи с действиями Константинопольского патриархата РПЦ вынуждена приостановить участие в работе смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между римско-католической и православной церковью. Однако, по словам митрополита Илариона, двусторонние отношения между Московским патриархатом и Римско-католической церковью будут и дальше развиваться.

Читайте также: В РПЦ ждут смерти Варфоломея: "Умрет и все вернется к норме"

12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение  разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

Читайте также: Полусхизма: к чему пришло российское "имперское православие"

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: автокефалия, папа римский франциск, франциск, рпц
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
РПЦ объявила Варфоломея раскольником
Политика РПЦ объявила Варфоломея раскольником
УПЦ КП утвердила титул для предстоятеля Филарета
Политика УПЦ КП утвердила титул для предстоятеля Филарета
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 