РПЦ пожаловалась на Варфоломея Папе Римскому

Фото: РПЦ МП

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С Ватиканом РПЦ разрывать отношения пока не собирается

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Глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион во время встречи с Папой Римским Франциском обсудил "неканонические действия Константинопольского патриархата" по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей РПЦ.

Встреча представителя РПЦ и Папы Римского состоялась 19 октября в Апостольском дворце в Ватикане. Сообщается, что в беседе священников особое внимание было уделено "церковной ситуации" в Украине.

"Митрополит Иларион ознакомил Папу Франциска с решениями, принятыми Священным Синодом РПЦ 15 октября в Минске в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата. Владыка изложил позицию Московского Патриархата по данному вопросу и передал Папе текст заявления, принятого на заседании Священного Синода в Минске", – говорится в сообщении.

Представитель ОВЦС также отметил, что в связи с действиями Константинопольского патриархата РПЦ вынуждена приостановить участие в работе смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между римско-католической и православной церковью. Однако, по словам митрополита Илариона, двусторонние отношения между Московским патриархатом и Римско-католической церковью будут и дальше развиваться.

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12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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