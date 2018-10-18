В РПЦ ждут смерти Варфоломея: "Умрет и все вернется к норме"

Владимир Вигилянский (фото - скриншот видео)

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Российских православных призвали не отчаиваться из-за разрыва с Константинополем

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Православных россиян призвали не расстраиваться по поводу "церковного раскола" с Константинополем. Верующих утешают: стоит просто дождаться смерти Вселенского патриарха Варфоломея, и все "вернется к норме". С таким напутствием выступил настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, передает Новый день.

Протоиерей напомнил, что в далеком прошлом не раз предпринимались "вероломные попытки подобного раскола", но потом раскольники каялись и все становилось на свои места.

"Они каялись в этом и возвращались назад. При жизни патриарха Варфоломея, думаю, таких шансов нет, но как только он скончается, я считаю, все вернется в норму. Это связано и с его личностью, и с политическим контекстом", - заявил Вигилянский.

По мнению протоиерея РПЦ, Варфоломей давно заручился помощью США, и его решения связаны с "большой геополитикой".

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12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.