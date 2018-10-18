Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.10.2018, 21:06

В РПЦ ждут смерти Варфоломея: "Умрет и все вернется к норме"

В РПЦ ждут смерти Варфоломея: "Умрет и все вернется к норме" - Фото
Владимир Вигилянский (фото - скриншот видео)

Российских православных призвали не отчаиваться из-за разрыва с Константинополем

Реклама
Реклама

Православных россиян призвали не расстраиваться по поводу "церковного раскола" с Константинополем. Верующих утешают: стоит просто дождаться смерти Вселенского патриарха Варфоломея, и все "вернется к норме". С таким напутствием выступил настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, передает Новый день.

Протоиерей напомнил, что в далеком прошлом не раз предпринимались "вероломные попытки подобного раскола", но потом раскольники каялись и все становилось на свои места.

"Они каялись в этом и возвращались назад. При жизни патриарха Варфоломея, думаю, таких шансов нет, но как только он скончается, я считаю, все вернется в норму. Это связано и с его личностью, и с политическим контекстом", - заявил Вигилянский.

По мнению протоиерея РПЦ, Варфоломей давно заручился помощью США, и его решения связаны с "большой геополитикой".

Читайте также: Полусхизма: к чему пришло российское "имперское православие"

12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение  разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Вигилянский, патриарх Варфоломей, рпц, автокефалия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Запорожский митрополит УПЦ МП о Варфоломее: Они никто, однозначно
Политика Запорожский митрополит УПЦ МП о Варфоломее: Они никто, однозначно
Андреевская церковь останется собственностью Украины
Культура Андреевская церковь останется собственностью Украины
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 