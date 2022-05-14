Арку "дружбы народов" декоммунизировали. Теперь это – Арка Свободы украинского народа
В Киеве переименовали Арку Дружбы народов – теперь это Арка Свободы украинского народа. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Киевсовета.
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"В Киеве декоммунизировали Арку Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа. Также депутаты утвердили список более 40 памятников и памятных знаков, которые уберут в столице", – сообщили в КГГА.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что демонтированные памятники передадут в музей тоталитаризма.
Что касается переименований, по словам Кличко, это резонансная тема, и власти решили привлечь к данному процессу специалистов институтов академии наук, института национальной памяти и других учреждений.
Мэр подчеркнул, что сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Голосование будет проходить в мобильном приложении "Киев Цифровой".
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