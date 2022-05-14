Арку "дружбы народов" декоммунизировали. Теперь это – Арка Свободы украинского народа

В Киеве переименовали Арку Дружбы народов – теперь это Арка Свободы украинского народа. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Киевсовета.

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"В Киеве декоммунизировали Арку Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа. Также депутаты утвердили список более 40 памятников и памятных знаков, которые уберут в столице", – сообщили в КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что демонтированные памятники передадут в музей тоталитаризма.

Что касается переименований, по словам Кличко, это резонансная тема, и власти решили привлечь к данному процессу специалистов институтов академии наук, института национальной памяти и других учреждений.

Мэр подчеркнул, что сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Голосование будет проходить в мобильном приложении "Киев Цифровой".

В Киеве переименуют до 300 объектов и топонимов, связанных с Россией и Беларусью.

26 апреля в центре Киева начали сносить памятник "Дружбы народов". Автор предложил его уничтожить.

Оксана Житнюк

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