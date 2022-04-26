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В центре Киева начали сносить памятник "Дружбы народов". Автор предлагает его уничтожить

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 15:42
В центре Киева начали сносить памятник
Фото: пресс-служба Виталия Кличко

В Киеве во вторник начали сносить советский монумент "Дружбы народов" – бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в центре столицы под Аркой дружбы народов в 1982 году.

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"Восемь метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично – когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего", – говорится в заявлении городского головы Виталия Кличко.

В центре Киева начали сносить памятник "Дружбы народов". Автор предлагает его уничтожить

Скульптор Сергей Миргородский, который был одним из авторов монумента, в комментарии Интерфакс-Украина сказал, что скульптуру нужно уничтожить.

"Скульптуру следует уничтожить, расплавить. Она на сегодняшний день бессмысленна. Как произведение искусства она на четыре с плюсом, это не шедевр. Никто не знает, где здесь украинец, где россиянин. Никогда не имело значения, это два работяги, люди без национальности. Это могли быть и татарин, и мордвин, кто угодно", – сказал Миргородский.

Он сообщил, что уже есть идея нового памятника, который будет создан из бронзы, полученной после расплавления демонтированной скульптуры.

"Уже есть автор, который делает новую фигуру, это займет время. Через год здесь будет памятник в честь единой Украины, призывающей всех жить в мире и согласии", – рассказал он.

Соседнюю скульптурную композицию, созданную по мотивам Переяславской Рады, пока решили закрыть отделочными материалами. Ее разберут позже. "Там более сложная процедура, и это займет больше времени", – пояснил Кличко.

Сама арка останется на месте, но будет переименована в Арку свободы украинского народа.

Андрей Водяный
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киев памятник виталий кличко арка дружбы народов
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