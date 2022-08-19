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"Армия лжи". Генерал Франции назвал одну из причин неудач российских оккупантов в Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 03:24
Тьерри Бюркар (Фото: EPA)

Российская армия не смогла достичь успеха в своем вторжении в Украину в том числе из-за господствующей у россиян лжи на всех уровнях командования. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Франции, генерал Тьерри Бюркар, передает RFI.

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"Российская армия, как и ее общество – это армия лжи: командиры лгали своим начальникам, командиры лгали своим подчиненным, командиры лгали самим себе. В военном деле ложь стоит дорого", – сказал Бюркар, анализируя причины неудач российских оккупантов в Украине.

Кроме того, по мнению французского генерала, Россия недостаточно инвестировала в обучение своих военных.

"На первых двух этапах войны мы видели российскую армию испытывающей большие трудности в плане совместных боевых действий и материально-технического обеспечения… Я уже подчеркивал важность обучения, достаточно отвлеченного понятия. Почему это стоит так недешево? Почему это требует времени? Потому что на поле боя нехватка подготовки всегда обходится очень дорого", – сказал глава генштаба Франции.

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Наталия Медведева
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война франция
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