Армия РФ не осилила "большое" окружение на Донбассе, согласна на несколько маленьких – ISW

Российская армия, вероятно, отказалась от усилий по завершению одного крупного окружения украинских войск на востоке Украины и вместо этого пытается обеспечить окружения меньшего размера. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 24 мая.

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Как отмечают в ISW, российские силы, по всей видимости, пытаются добиться одновременного окружения нескольких небольших скоплений войск ВСУ в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

"Российские войска начали неуклонно наращивать усилия в этих различных окружениях ежедневно, но не добились каких-либо серьезных "прорывов" или значительного прогресса в достижении заявленных целей по достижению границ Донецкой области или захвату всего Донбасса", – отметили в ISW.

По мнению аналитиков, это изменение в российском подходе позволяет постепенно наступать, но за счет отказа от нескольких намеченных направлений наступления и отказа от запланированного Кремлем глубокого окружения украинских войск на востоке.

Россияне направляют значительное количество своих войск, артиллерии и авиации для разгрома украинских военных в Луганской области и, вероятно, оттягивают необходимые ресурсы с Изюмского направления, оборонительных позиций вокруг Харькова, Донецка и Запорожья.

Аналитики сообщили, что на прошлой неделе российские войска захватили больше территории, чем в начале мая.

Однако они сделали это, сузив круг своих задач, в значительной степени отказавшись от операций вокруг Изюма и сосредоточившись на ключевых прифронтовых городах. При этом достижения россиян остаются низкими, считают в ISW.

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Наталия Медведева

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