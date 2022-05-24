В МВД объяснили, почему ВСУ отошли из Светлодарска и Мироновского

Украинские войска отошли 23 мая из Светлодарска и Мироновского Бахмутского района Донецкой области во избежание окружения или значительных потерь. Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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"Наша армия реализует маневренную оборону. Напоминаю всем. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, не носящих стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакого предательства в этом нет", – написал он.

Именно такое отступление, по словам Андрусива, произошло вчера из Светлодарска и Мироновского.

"Целью было избежать возможное оцепление и значительные потери. Также возможно еще несколько отступлений, для выравнивания фронта. Тоже без предательства. Ситуация трудная, но не критическая. Наших сил сегодня достаточно", – написал советник главы МВД.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии Донбасс.Реалии заявил, что ВСУ отошли от Светлодарска, чтобы перегруппироваться и сберечь жизни украинских военных. Он считает неправильным называть это отступлением.

"Это было сделано логично и правильно, чтобы сберечь личный состав и в дальнейшем уже не только удерживать врага, но, и с перегруппированием иметь возможность очищать территории, несмотря на то, насколько сложная ситуация", — сказал он

По его словам, в Светлодарске остались больше 10 000 жителей. Выехали около 30%.

Взятие Мироновского позволит предпринять дальнейшие попытки оккупантов продвинуться к Бахмуту как с юга, так и с запада, пишут в американском Институте по изучению войны (ISW), но "маловероятно", что россияне смогут быстро захватить этот город, "если вообще смогут".

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