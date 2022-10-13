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Армия РФ ночью обстреляла Николаев: есть разрушения пятиэтажного дома

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 06:42
Армия РФ ночью обстреляла Николаев: есть разрушения пятиэтажного дома - Фото
Александр Сенкевич (скриншот видео Гроші, YouTube)

Армия России ночью нанесла удары по Николаеву, есть попадания по пятиэтажному дому. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

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По его словам, обстрел был массированным и состоялся после 01:00 ночи. Есть попадания в пятиэтажный жилой дом, разрушены два верхних этажа – остальные под завалами.

Детали о последствиях атаки России Сенкевич обещает сообщить утром.

  • Под утро РФ атаковала дронами-камикадзе Киевскую область.

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Марко Сировой
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обстрел война Николаев армия рф дом войска россии
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