Армия РФ ночью обстреляла Николаев: есть разрушения пятиэтажного дома
13.10.2022, 06:42
Александр Сенкевич (скриншот видео Гроші, YouTube)
Армия России ночью нанесла удары по Николаеву, есть попадания по пятиэтажному дому. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.
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По его словам, обстрел был массированным и состоялся после 01:00 ночи. Есть попадания в пятиэтажный жилой дом, разрушены два верхних этажа – остальные под завалами.
Детали о последствиях атаки России Сенкевич обещает сообщить утром.
- Под утро РФ атаковала дронами-камикадзе Киевскую область.
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