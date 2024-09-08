Армия РФ ударила из "Торнадо-С" по Дергачам: погибла женщина, 13 пострадавших – фото
В результате удара по городу Дергачи вечером 8 сентября пострадали 13 человек, один погибший. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Оккупанты ударили по городу, по предварительным данным, реактивными системами залпового огня "Торнадо-С" в 17:00. Повреждены 10 частных домов, гараж, авто и хозяйственные помещения. Погибла 76-летняя женщина, еще 13 человек травмированы.
По данным пожарных, из-за вражеского удара загорелись три жилых дома на площади более 200 м кв. Огонь был ликвидирован в 19:32 силами 30 спасателей.
- 1 сентября враг обстрелял Дворец спорта в Харькове. Видео момента попадания показали в сети.
- 7 сентября оккупанты ударили по пригороду Харькова. Удары пришлись по Индустриальному и Салтовскому районам.
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