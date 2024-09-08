Армія РФ вдарила з "Торнадо-С" по Дергачах: загинула жінка, 13 постраждалих – фото

Наслідки обстрілу (Фото: Олег Синєгубов)

Внаслідок удару по місту Дергачі ввечері 8 вересня постраждали 13 осіб, одна людина загинула. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Окупанти вдарили по місту, за попередніми даними, реактивними системами залпового вогню "Торнадо-С" о 17:00. Пошкоджено 10 приватних будинків, гараж, авто та господарчі приміщення. Загинула 76-річна жінка, ще 13 мешканців травмовані.

За даними пожежників, через ворожий удар загорілися три житлові будинки на площі понад 200 м кв. Вогонь було ліквідовано о 19:32 силами 30 рятувальників.

1 вересня ворог обстріляв Палац спорту у Харкові. Відео моменту влучання показали в мережі.

7 вересня окупанти вдарили по передмісті Харкова. Влучання були в Індустріальному та Салтівському районах.

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