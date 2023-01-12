Армия России потеряла 430 военных, вертолет и систему ПВО: сводка потерь оккупантов

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 430 российских военных, вертолет, систему противовоздушной обороны и четыре единицы артиллерии. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 12 января армия РФ потеряла на войне в Украине:

личного состава ‒ около 113 990 (+430) человек ликвидировано;

танков ‒ 3094 (0);

боевых бронированных машин ‒ 6159 (0);

артиллерийских систем – 2082 (+4);

РСЗО – 437 (0);

средств ПВО ‒ 218 (+1);

самолетов – 285 (0);

вертолетов – 276 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3);

крылатых ракет ‒ 723 (0);

кораблей/катеров ‒ 17 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (0);

спецтехники ‒ 184 (0).

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Марко Сировой

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