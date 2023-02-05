Армия России потеряла 700 военных за сутки: сводка
Армия России в течение 4 февраля потеряла в Украине около 700 военных, два танка, шесть артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 131 290 оккупантов, говорится в воскресной сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 131 290 (+700) человек ликвидировано,
→ танков – 3220 (+2),
→ боевых бронированных машин – 6405 (+11),
→ артиллерийских систем – 2226 (+6),
→ РСЗО – 460 (0),
→ средств ПВО – 227 (+2),
→ самолетов – 294 (0),
→ вертолетов – 284 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+2),
→ крылатых ракет – 796 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5091 (+10),
→ спецтехники – 203 (0).
- По западным оценкам, число российских оккупантов, убитых и раненых в полномасштабной войне России против Украины, приближается к 200 000 человек.
Комментарии