Армия России потеряла 700 военных за сутки: сводка

Армия России в течение 4 февраля потеряла в Украине около 700 военных, два танка, шесть артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 131 290 оккупантов, говорится в воскресной сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 131 290 (+700) человек ликвидировано,

→ танков – 3220 (+2),

→ боевых бронированных машин – 6405 (+11),

→ артиллерийских систем – 2226 (+6),

→ РСЗО – 460 (0),

→ средств ПВО – 227 (+2),

→ самолетов – 294 (0),

→ вертолетов – 284 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+2),

→ крылатых ракет – 796 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5091 (+10),

→ спецтехники – 203 (0).

По западным оценкам, число российских оккупантов, убитых и раненых в полномасштабной войне России против Украины, приближается к 200 000 человек.

Андрій Водяний

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