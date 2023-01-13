Армия России потеряла 740 военных за сутки: сводка потерь оккупантов

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 740 российских военных и четыре танка. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 13 января армия России потеряла:

личного состава ‒ около 114 130 (+740) человек ликвидировано,

танков ‒ 3098 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 6167 (+8),

артиллерийских систем ‒ 2086 (+4),

РСЗО ‒ 437 (0),

средств ПВО ‒ 218 (0),

самолетов ‒ 286 (+1),

вертолетов ‒ 276 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1865 (0),

крылатых ракет ‒ 723 (0),

кораблей/катеров ‒ 17 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4833 (+7),

спецтехники ‒ 184 (0).

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Марко Сировой

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