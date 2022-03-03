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Армия России потеряла 9000 военных за неделю войны в Украине – сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 09:46
Армия России потеряла 9000 военных за неделю войны в Украине – сводка Генштаба ВСУ - Фото
Фото - Facebook 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион

За неделю вторжения России украинские военные уничтожили 9000 вражеских военных. Об этом сообщает в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

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За неделю потери врага ориентировочно составили:

личный состав – около 9000 человек;

танки ‒ 217 единиц;

ББМ – 900;

артиллерийские системы – 90;

РСЗО – 42;

средства ПВО – 11;

самолеты – 30 (информация уточняется);

вертолеты – 31 (информация уточняется);

автомобильная техника – 374;

легкие скоростные катера – 2;

цистерны с ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются. Подсчет осложняется интенсивными боевыми действиями.

Читайте также: Неделя вторжения России в Украину: сводка Генштаба по направлениям

Марк Сировой
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ВСУ война убитые потери генштаб войска россии
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