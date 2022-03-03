Армия России потеряла 9000 военных за неделю войны в Украине – сводка Генштаба ВСУ
03.03.2022, 09:46
Фото - Facebook 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион
За неделю вторжения России украинские военные уничтожили 9000 вражеских военных. Об этом сообщает в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.
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За неделю потери врага ориентировочно составили:
личный состав – около 9000 человек;
танки ‒ 217 единиц;
ББМ – 900;
артиллерийские системы – 90;
РСЗО – 42;
средства ПВО – 11;
самолеты – 30 (информация уточняется);
вертолеты – 31 (информация уточняется);
автомобильная техника – 374;
легкие скоростные катера – 2;
цистерны с ППМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Данные уточняются. Подсчет осложняется интенсивными боевыми действиями.
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