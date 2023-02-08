Армия России потеряла более 900 военных, вертолет и самолет: сводка потерь

Украинские военные за сутки уничтожили 910 российских оккупантов, восемь танков, вертолет и самолет. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 24 февраля 2022 года по 8 февраля 2023-го армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава ‒ около 134 100 (+910) человек ликвидировано,

танков ‒ 3253 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 6458 (+15),

артиллерийских систем – 2236 (+4),

РСЗО – 461 (0),

средств ПВО ‒ 228 (+1),

самолетов – 295 (+1),

вертолетов – 285 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1961 (+3),

крылатых ракет ‒ 796 (0),

кораблей/катеров ‒ 18 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5112 (+5),

спецтехники ‒ 211 (+3).

Читайте также: Генштаб: Россия сосредотачивает усилия в районе шести населенных пунктов – карта

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.