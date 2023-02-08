Армия России потеряла более 900 военных, вертолет и самолет: сводка потерь
Украинские военные за сутки уничтожили 910 российских оккупантов, восемь танков, вертолет и самолет. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля 2022 года по 8 февраля 2023-го армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава ‒ около 134 100 (+910) человек ликвидировано,
танков ‒ 3253 (+8),
боевых бронированных машин ‒ 6458 (+15),
артиллерийских систем – 2236 (+4),
РСЗО – 461 (0),
средств ПВО ‒ 228 (+1),
самолетов – 295 (+1),
вертолетов – 285 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1961 (+3),
крылатых ракет ‒ 796 (0),
кораблей/катеров ‒ 18 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 5112 (+5),
спецтехники ‒ 211 (+3).
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