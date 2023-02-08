Генштаб: Россия сосредотачивает усилия в районе шести населенных пунктов – карта

Армия России сосредотачивает усилия и пытается наступать на пяти направлениях в районах шести населенных пунктов. Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов

РФ пытается полностью захватить Луганскую и Донецкую области. Для этого она сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях – в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.

Враг несет значительные потери, особенно в живой силе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлении изменений нет: наступательных группировок не выявлено, россияне обстреливают приграничные пункты.

За сутки РФ нанесла восемь ракетных ударов (пять – по гражданской инфраструктуре Харькова) и 21 авиационный удар. 39 раз обстреливала из РСЗО.

В Каирах Херсонской области оккупанты отбирают автомобили у местных жителей.

Действия Сил обороны Украины

В Луганской области отбиты атаки в районах Шипиловки и Белогоровки. В Донецкой – в районах Верхнекаменского, Федоровки, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Спорного, Выемки, Бахмута, Красной Горы, Парасковиевки, Ивановского, Часового Яра, Каменки, Водяного, Первомайского, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Богоявленки.

Авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, два – по позициям ЗРК. Сбиты штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и два беcпилотника "Орлан". Артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.

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Марко Сировой

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