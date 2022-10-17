Армия России потеряла еще 320 военных и восемь танков: сводка
Силы обороны Украины уничтожили еще 320 российских военных, восемь танков, 10 артиллерийских систем и РСЗО. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С 24 февраля по 17 октября армия РФ утратила:
личного состава ‒ около 65 320 (+320) человек ликвидировано;
танков ‒ 2537 (+8);,
боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12);
артиллерийских систем – 1599 (+10);
РСЗО – 366 (+1);
средств ПВО ‒ 187 (+1);
самолетов – 268 (0);
вертолетов – 242 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17);
крылатых ракет ‒ 316 (0);
кораблей/катеров ‒ 16 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 3969 (+10);
спецтехники ‒ 144 (+1).
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