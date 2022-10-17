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Армия России потеряла еще 320 военных и восемь танков: сводка

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 09:10
Армия России потеряла еще 320 военных и восемь танков: сводка - Фото
Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили еще 320 российских военных, восемь танков, 10 артиллерийских систем и РСЗО. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С 24 февраля по 17 октября армия РФ утратила:

личного состава ‒ около 65 320 (+320) человек ликвидировано;

танков ‒ 2537 (+8);,

боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12);

артиллерийских систем – 1599 (+10);

РСЗО – 366 (+1);

средств ПВО ‒ 187 (+1);

самолетов – 268 (0);

вертолетов – 242 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17);

крылатых ракет ‒ 316 (0);

кораблей/катеров ‒ 16 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 3969 (+10);

спецтехники ‒ 144 (+1).

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс убитые потери армия рф войска россии
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