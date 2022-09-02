Армия России потеряла еще 350 военных и 12 танков: сводка потерь оккупантов

Силы обороны Украины уничтожили 350 российских военных и танков за сутки 1 сентября. Армия России потеряла 48 700 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Украинские военные нанесли наибольшие потери оккупантам на Донецком и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 2 сентября армия РФ потеряла на войне:

личного состава – около 48 700 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2009 (+12),

боевых бронированных машин ‒ 4366 (+21),

артиллерийских систем – 1126 (+11),

РСЗО – 289 (+2),

средств ПВО – 153 (0),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 205 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2),

крылатых ракет – 198 (+2),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3247 (+8),

специальной техники – 105 (+1).

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Марко Сировой

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