Армия России потеряла еще 350 военных и 12 танков: сводка потерь оккупантов
Силы обороны Украины уничтожили 350 российских военных и танков за сутки 1 сентября. Армия России потеряла 48 700 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Украинские военные нанесли наибольшие потери оккупантам на Донецком и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 2 сентября армия РФ потеряла на войне:
личного состава – около 48 700 (+350) человек ликвидировано,
танков ‒ 2009 (+12),
боевых бронированных машин ‒ 4366 (+21),
артиллерийских систем – 1126 (+11),
РСЗО – 289 (+2),
средств ПВО – 153 (0),
самолетов – 234 (0),
вертолетов – 205 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2),
крылатых ракет – 198 (+2),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3247 (+8),
специальной техники – 105 (+1).
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