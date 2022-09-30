Армия России потеряла еще 500 военных и 13 танков: сводка
Украинские военные уничтожили еще 500 российских военных, 13 танков и один вертолет. С начала полномасштабной войны армия России потеряла 59 080 ликвидированными, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 30 сентября армия РФ потеряла на войне:
личного состава ‒ около 59 080 (+500) человек ликвидировано,
танков ‒ 2338 (+13),
боевых бронированных машин ‒ 4932(+23),
артиллерийских систем – 1391 (+6),
РСЗО – 333 (+2),
средств ПВО ‒ 176 (+1),
самолетов – 264 (+2),
вертолетов – 225 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8),
крылатых ракет ‒ 246 (0),
кораблей/катеров ‒ 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17),
спецтехники ‒ 131 (0).
Читайте также: Генштаб ВСУ отчитался о результатах ударов по скоплениям оккупантов: утренняя сводка
Комментарии