Армия России потеряла еще 500 военных и 13 танков: сводка

Украинские военные уничтожили еще 500 российских военных, 13 танков и один вертолет. С начала полномасштабной войны армия России потеряла 59 080 ликвидированными, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 30 сентября армия РФ потеряла на войне:

личного состава ‒ около 59 080 (+500) человек ликвидировано,

танков ‒ 2338 (+13),

боевых бронированных машин ‒ 4932(+23),

артиллерийских систем – 1391 (+6),

РСЗО – 333 (+2),

средств ПВО ‒ 176 (+1),

самолетов – 264 (+2),

вертолетов – 225 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8),

крылатых ракет ‒ 246 (0),

кораблей/катеров ‒ 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17),

спецтехники ‒ 131 (0).

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Марко Сировой

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