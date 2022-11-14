Армия России потеряла еще 510 военных и восемь танков: сводка потерь

Силы обороны Украины за сутки уничтожили еще 510 российских военных и восемь танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 14 ноября армия России потеряла:

личного состава – около 81 370 (+510) человек ликвидировано;

танков – 2848 (+8);

боевых бронированных машин – 5748 (+6);

артиллерийских систем – 1839 (+2);

РСЗО – 393 (0);

средств ПВО – 206 (0);

самолетов – 278 (0);

вертолетов – 261 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2);

крылатых ракет – 399 (0);

кораблей/катеров – 16 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4316 (+21);

спецтехники – 160 (0).

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Марко Сировой

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