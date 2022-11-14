Армия России потеряла еще 510 военных и восемь танков: сводка потерь
Силы обороны Украины за сутки уничтожили еще 510 российских военных и восемь танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 14 ноября армия России потеряла:
личного состава – около 81 370 (+510) человек ликвидировано;
танков – 2848 (+8);
боевых бронированных машин – 5748 (+6);
артиллерийских систем – 1839 (+2);
РСЗО – 393 (0);
средств ПВО – 206 (0);
самолетов – 278 (0);
вертолетов – 261 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2);
крылатых ракет – 399 (0);
кораблей/катеров – 16 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 4316 (+21);
спецтехники – 160 (0).
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