РФ наступает на трех направления на Донбассе, ВСУ ударили по врагу на левом берегу – ГШ
Армия РФ наступает на трех направлениях на Донбассе и перебрасывает мобилизованных на войну в Украину. Украинские военные результативно ударили по оккупантам в районе Каиров на левом берегу Днепра, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Россия пытается удержать захваченные территории, сдержать ВСУ на отдельных участках фронта, оборудует оборону не левом берегу Днепра, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Для восполнения потерь враг перемещает мобилизованных в зону боевых действий.
За сутки украинские военные отбили атаки в районах Новоселовского, Стельмаховки, Белогоровки Луганской области, Белогоровки, Курдюмовки, Водяного и Марьинки Донецкой.
Авиация ВСУ за сутки нанесла по врагу 16 ударов: под поражение попали 10 районов скопления сил и техники, шесть позиций ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 11 районов скопления сил и техники, еще две важные цели.
По уточненной информации, в ночь на 13 ноября украинские военные в районе Каиров Херсонской области уничтожили около 40 оккупантов, две единицы бронетехники и 10 грузовиков.
Армия РФ 12 ноября из минометов обстреляла Горностаевку, жители которой отказались от "эвакуации" (фактически – депортации). Погибли два человека, еще трое ранены.
В некоторых оккупированных населенных пунктах Запорожской области армия РФ выселяет людей из домов для размещения своих военных.
С 10 ноября оккупанты вывозят имущество Донецкого управления железных дорог в Иловайск.
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