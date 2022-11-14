РФ наступает на трех направления на Донбассе, ВСУ ударили по врагу на левом берегу – ГШ

Армия РФ наступает на трех направлениях на Донбассе и перебрасывает мобилизованных на войну в Украину. Украинские военные результативно ударили по оккупантам в районе Каиров на левом берегу Днепра, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россия пытается удержать захваченные территории, сдержать ВСУ на отдельных участках фронта, оборудует оборону не левом берегу Днепра, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Для восполнения потерь враг перемещает мобилизованных в зону боевых действий.

За сутки украинские военные отбили атаки в районах Новоселовского, Стельмаховки, Белогоровки Луганской области, Белогоровки, Курдюмовки, Водяного и Марьинки Донецкой.

Авиация ВСУ за сутки нанесла по врагу 16 ударов: под поражение попали 10 районов скопления сил и техники, шесть позиций ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 11 районов скопления сил и техники, еще две важные цели.

По уточненной информации, в ночь на 13 ноября украинские военные в районе Каиров Херсонской области уничтожили около 40 оккупантов, две единицы бронетехники и 10 грузовиков.

Армия РФ 12 ноября из минометов обстреляла Горностаевку, жители которой отказались от "эвакуации" (фактически – депортации). Погибли два человека, еще трое ранены.

В некоторых оккупированных населенных пунктах Запорожской области армия РФ выселяет людей из домов для размещения своих военных.

С 10 ноября оккупанты вывозят имущество Донецкого управления железных дорог в Иловайск.

Читайте также: Россия обустраивает оборону на левом берегу и обстреливает правый – сводка с юга

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.