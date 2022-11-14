UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ наступает на трех направления на Донбассе, ВСУ ударили по врагу на левом берегу – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 07:46
РФ наступает на трех направления на Донбассе, ВСУ ударили по врагу на левом берегу – ГШ - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Армия РФ наступает на трех направлениях на Донбассе и перебрасывает мобилизованных на войну в Украину. Украинские военные результативно ударили по оккупантам в районе Каиров на левом берегу Днепра, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россия пытается удержать захваченные территории, сдержать ВСУ на отдельных участках фронта, оборудует оборону не левом берегу Днепра, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Для восполнения потерь враг перемещает мобилизованных в зону боевых действий.

За сутки украинские военные отбили атаки в районах Новоселовского, Стельмаховки, Белогоровки Луганской области, Белогоровки, Курдюмовки, Водяного и Марьинки Донецкой.

Авиация ВСУ за сутки нанесла по врагу 16 ударов: под поражение попали 10 районов скопления сил и техники, шесть позиций ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 11 районов скопления сил и техники, еще две важные цели.

По уточненной информации, в ночь на 13 ноября украинские военные в районе Каиров Херсонской области уничтожили около 40 оккупантов, две единицы бронетехники и 10 грузовиков.

РФ наступает на трех направления на Донбассе, ВСУ ударили по врагу на левом берегу – ГШ

Армия РФ 12 ноября из минометов обстреляла Горностаевку, жители которой отказались от "эвакуации" (фактически – депортации). Погибли два человека, еще трое ранены.

В некоторых оккупированных населенных пунктах Запорожской области армия РФ выселяет людей из домов для размещения своих военных.

С 10 ноября оккупанты вывозят имущество Донецкого управления железных дорог в Иловайск.

Читайте также: Россия обустраивает оборону на левом берегу и обстреливает правый – сводка с юга

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Донбасс Херсонская область армия рф генштаб юг войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 