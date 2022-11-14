Россия обустраивает оборону на левом берегу и обстреливает правый – сводка с юга

Армия РФ на юге обустраивает оборону не левом берегу Днепра и обстреливает правый, сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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На левом берегу враг пытается создать дополнительные рубежи и многоуровневую оборону. Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции и освобожденные населенные пункты вдоль правого берега Днепра. РФ использует минометы, артиллерию, авиацию, РСЗО.

Враг ударил двумя ракетами Х-31 по Бериславскому району – обошлось без потерь и разрушений инфраструктуры. По Марганецкой общине россияне дважды ударили из РСЗО "Ураган".

Украинская авиация за сутки поразила четыре района скопления сил и техники не левом берегу. Ракетные и артиллерийские войска выполнили 33 огневых задачи. Подтверждено, что враг потерял 40 военных и семь единиц автобронетехники – результаты доразведываются.

В Черном море – 12 российских боевых кораблей. Ракетоносителя сейчас нет, но в течение нескольких часов его могут привести в боеготовность.

Переговоры с Россией неактуальны после успехов ВСУ и освобождения Херсона, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Марко Сировой

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