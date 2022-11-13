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На Херсонщине россияне творили такие же зверства, как и в других регионах – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 21:53
Владимир Зеленский (Скриншот видео)
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В Херсонской области идет работа по устранению последствий российской оккупации и расследованию военных преступлений. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимр Зеленский.    

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Президент сказал, что уже запущена реабилитация освобожденных от россиян 226 населенных пунктов Херсонской области.

"Это более 100 тысяч местных жителей на данный момент. Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что продолжается поиск и задержания солдат, наемников и диверсантов РФ.

"Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, найдены тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что во вторник 15 ноября состоится его выступление по видеосвязи на перед участниками саммита Большой двадцатки.

"Наша позиция будет представлена. Очень содержательно. Мы ответим на многие вопросы, которые звучат сейчас. Будут публичные ответы. Чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждая и каждый, кто нас поддерживает", – сказал он.

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский видеообращение
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