Идет разминирование Херсона – ОВА просит жителей пока не собираться

На 14 ноября намечены работы по разминированию в центре Херсона, в связи с чем военная администрация обратилась к жителям с просьбой пока не собираться для празднований освобождения города от российской оккупации. Об этом сказал в обращении глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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Янушевич сказал, что радость жителей понятна – "люди выходят на площади и на улицы с украинскими флагами, радуются, благодарят ВСУ".

При этом он предостерег людей, что при отступлении "враг заминировал почти все" и что в городе ведутся работы по разминированию. Поэтому он попросил жителей пока не собираться в людных местах.

Глава ОВА также сказал, что 14 ноября будет проводиться разминирование в центре города, и попросил людей избегать мест, где это будет происходить.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.

Западные страны назвали деоккупацию города выдающейся победой Украины и стратегическим провалом России.

Сергій Бережний

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