Армия России потеряла еще 710 военных: сводка потерь оккупантов

Силы обороны Украины за сутки уничтожили около 710 российских оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 10 января армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава ‒ около 112 470 (+710) человек ликвидировано,

танков ‒ 3084 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 6154 (+7),

артиллерийских систем ‒ 2073 (+4),

РСЗО ‒ 434 (0),

средств ПВО ‒ 217 (0),

самолетов ‒ 285 (0),

вертолетов ‒ 275 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1860 (+4),

крылатых ракет ‒ 723 (0),

кораблей/катеров ‒ 17 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8),

спецтехники ‒ 183 (0).

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Марко Сировой

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