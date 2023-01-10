Армия России потеряла еще 710 военных: сводка потерь оккупантов
Силы обороны Украины за сутки уничтожили около 710 российских оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 10 января армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава ‒ около 112 470 (+710) человек ликвидировано,
танков ‒ 3084 (+4),
боевых бронированных машин ‒ 6154 (+7),
артиллерийских систем ‒ 2073 (+4),
РСЗО ‒ 434 (0),
средств ПВО ‒ 217 (0),
самолетов ‒ 285 (0),
вертолетов ‒ 275 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1860 (+4),
крылатых ракет ‒ 723 (0),
кораблей/катеров ‒ 17 (+1),
автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8),
спецтехники ‒ 183 (0).
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