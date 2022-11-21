Армия России потеряла под 400 военных за сутки: сводка
Силы обороны Украины уничтожили еще 400 российских военных за прошедшие сутки. Армия РФ потеряла 84 600 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля по 21 ноября армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава ‒ около 84 600 (+390) человек ликвидировано,
танков ‒ 2892 (+6),
боевых бронированных машин ‒ 5822 (+5),
артиллерийских систем ‒ 1870 (+2),
РСЗО – 393 (0),
средств ПВО ‒ 209 (0),
самолетов ‒ 278 (0),
вертолетов ‒ 261 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1537 (0),
крылатых ракет ‒ 480 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7),
спецтехники ‒ 161 (0).
- Утром 21 ноября Генштаб сообщил, что ВСУ накрыли колонну под Северодонецком, а оккупанты силой вывозят людей в Луганск.
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