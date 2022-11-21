Армия России потеряла под 400 военных за сутки: сводка

Силы обороны Украины уничтожили еще 400 российских военных за прошедшие сутки. Армия РФ потеряла 84 600 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля по 21 ноября армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава ‒ около 84 600 (+390) человек ликвидировано,

танков ‒ 2892 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5822 (+5),

артиллерийских систем ‒ 1870 (+2),

РСЗО – 393 (0),

средств ПВО ‒ 209 (0),

самолетов ‒ 278 (0),

вертолетов ‒ 261 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1537 (0),

крылатых ракет ‒ 480 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7),

спецтехники ‒ 161 (0).

Утром 21 ноября Генштаб сообщил, что ВСУ накрыли колонну под Северодонецком, а оккупанты силой вывозят людей в Луганск.

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Марко Сировой

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