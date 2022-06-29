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Армия США подписала контракт на создание нового легкого танка для пехоты

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 04:54
Армия США подписала контракт на создание нового легкого танка для пехоты - Фото
Модель Mobile Protected Fire Power (MPFP) имеет некоторые сходства с танком M1 Abrams (Фото: GDLS)

Армия США выбрала компанию General Dynamics Land Systems для создания легкого танка, предназначенного для улучшения мобильности, защиты и возможностей ведения огня прямой наводкой для боевых групп пехотных бригад. Об этом сообщает Defense News.

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Как отмечается, подписание контракта на производство нового танка Mobile Protected Fire Power (MPFP) является ключевым шагом вперед для командования армии США, которое пообещала более быстрые и успешные программы модернизации за счет конкурентного подхода к созданию прототипов.

Сообщается, что модель MPFP имеет некоторые сходства с танком M1 Abrams, в частности, речь идет о системе управления огнем и башне.

Первоначально GDLS поставит 26 машин, но контракт позволяет армии закупить еще 70 в ходе начального производства с низкими темпами на общую сумму $1,14 млрд.

По крайней мере, восемь из 12 прототипов, использованных во время конкурсной оценки, будут модернизированы для отправки в войска.

Ожидается, что первые серийные танки будут доставлены менее чем через 19 месяцев.

По данным GDLS, на полномасштабное производство планируется выйти в 2025 календарном году.

Армия США планирует закупить 504 машины, и предполагается, что они будут находиться на вооружении не менее 30 лет. Основная часть закупок должна быть завершена к 2035 году.

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Наталия Медведева
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вооружение танк
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