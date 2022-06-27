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"И по самолетам придет время". В Раде уверены, что Украина получит оружие, которое просит

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 12:17
Фото: EPA

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич считает, что рано или поздно Украина получит западные самолеты. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, опубликованном 27 июня.

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Он напомнил, что в первые недели войны Запад даже не хотел говорить о тяжелом вооружении, но после зверств русской армии начал поставлять и пушки, и ракетные системы залпового огня.

"Мне кажется, что здесь есть временной лаг по поступлению информации и восприятию действительности, как она есть. Нашим западным партнерам нужно было время на осознание того факта, что это война не только наша. Что мы форпост сейчас, и воюем не только за себя, а и за весь цивилизованный мир. И тогда начали принимать решения, касающиеся вооружений. Я думаю, что и по самолетам придет время, поверьте", — сказал Завитневич.

Он добавил, что у Украины нет другого выхода, кроме как надеяться на боевые самолеты с Запада.

"Мы не сможем производить истребители, потому что количество, которое нам нужно, оно не соответствует экономической формуле и целесообразности. Да, может быть здесь сервисный, инжиниринговый или учебный центр, но полноценных производств – нет. Это только в партнерстве", — сказал он.

  • 23 июня стало известно, что в американском Конгрессе зарегистрировали законопроект, который в случае одобрения позволит украинским летчикам начать обучение на истребителях F-15 и F-16. Автор законопроекта, член Палаты представителей от штата Иллинойс Адам Кинзингер представил его после общения с украинскими летчиками.
  • 7 мая министр обороны Алексей Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях. Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.
  • Начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что украинцы смогут управлять истребителями F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".

Читайте также: Украинские пилоты в эфире CNN: ВСУ нужны американские истребители

Андрей Водяный
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оружие самолеты военная помощь Александр Завитневич
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