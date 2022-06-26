Украинские пилоты в эфире CNN: ВСУ нужны американские истребители

Вооруженным Силам Украины нужны американские истребители, чтобы лучше противостоять врагу и выровнять силы в воздухе. Об этом в эфире CNN в субботу рассказали два украинских пилота, которые учились в США и носят псевдонимы Moonfish и Juice.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У россиян очевидно техническое преимущество в воздухе. Но будь у нас американские истребители, это по меньшей мере сравняло нас с ними или даже обеспечило преимущество. С другой стороны, мы рассматриваем передачу этих истребителей как очень важный элемент защиты Украины от дальнейшей эскалации. Это инструмент, который будет гарантировать, что Россия больше не вторгнется", — объяснил ведущему Джиму Акосте один из пилотов.

По словам другого летчика, более современные самолеты позволят украинским военным обеспечить лучшую защиту от ракет, которыми Россия терроризирует украинские города.

"Самая большая проблема нашей противовоздушной обороны – это ракетные удары крылатыми ракетами, которые являются очень сложными целями как для наземных систем ПВО, так и для истребителей. Прошлой ночью они выпустили 51 крылатую ракету по нашим городам на севере и западе Украины, и мы смогли перехватить только четыре из них. Вот почему нам нужны хорошие радары и хорошие снаряды, чтобы выполнять эту довольно сложную задачу как с земли, так и в воздухе", — заявил он.

Передачу украинским военным современных истребителей лоббирует американский актер Шон Пенн.

"Это очень практический вопрос. Если будет возможность поражать российские самолеты, это будет значительная помощь американским властям", — заявил он в эфире этой же передачи.

Актер не считает, что передача самолетов чревата потенциальной эскалацией. Он заявил, что в Украине ежедневно гибнут люди и только такая военная помощь способна остановить смерть.

23 июня стало известно, что в американском Конгрессе зарегистрировали законопроект, который в случае одобрения позволит украинским летчикам начать обучение на истребителях F-15 и F-16. Автор законопроекта, член Палаты представителей от штата Иллинойс Адам Кинзингер представил его после общения с летчиками Moonfish и Juice.

7 мая министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях. Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.

Начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что украинцы смогут управлять истребителями F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.