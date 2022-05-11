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Армия Украины сохраняет темпы ликвидации российских оккупантов: потери врага на 11 мая

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 09:20
Армия Украины сохраняет темпы ликвидации российских оккупантов: потери врага на 11 мая - Фото
Украинские военные и уничтоженная техника РФ (фото - Генштаб ВСУ)

Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационной армии России составляет 26 350 военнослужащих армии захватчиков. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 11 мая:

личного состава — около 26 250 человек (+350 за прошедшие сутки);
танков — 1187 единиц (+17);
боевых бронированных машин — 2856 (+48);
артиллерийских систем — 528 (+9);
РСЗО — 185 (0);
средств ПВО — 87 (0);
самолетов — 199 (0);
вертолетов — 160 (+2);
автотехники — 1997 (+17);
кораблей/катеров — 12 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 390 (+10);
спецтехники — ​​41 (0);
крылатых ракет — 94 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 (0).

Армия Украины сохраняет темпы ликвидации российских оккупантов: потери врага на 11 мая
  • 7 мая британская разведка сообщила, что Силы обороны Украины наносят потери самым боеспособным подразделениям армии РФ, восстанавливать их Россия будет долго.

Читайте также: Арестович о 25 000 уничтоженных оккупантах: Еще работать и работать

Евгений Пилипенко
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