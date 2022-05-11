Армия Украины сохраняет темпы ликвидации российских оккупантов: потери врага на 11 мая
Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационной армии России составляет 26 350 военнослужащих армии захватчиков. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 11 мая:
личного состава — около 26 250 человек (+350 за прошедшие сутки);
танков — 1187 единиц (+17);
боевых бронированных машин — 2856 (+48);
артиллерийских систем — 528 (+9);
РСЗО — 185 (0);
средств ПВО — 87 (0);
самолетов — 199 (0);
вертолетов — 160 (+2);
автотехники — 1997 (+17);
кораблей/катеров — 12 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 390 (+10);
спецтехники — 41 (0);
крылатых ракет — 94 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 (0).
- 7 мая британская разведка сообщила, что Силы обороны Украины наносят потери самым боеспособным подразделениям армии РФ, восстанавливать их Россия будет долго.
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