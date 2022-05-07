UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович о 25 000 уничтоженных оккупантах: Еще работать и работать

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 11:23
Арестович о 25 000 уничтоженных оккупантах: Еще работать и работать - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Офиса президента)

Украинским военным еще придется уничтожить много российских военных, чтобы в России начался кризис восприятия потерь. Об этом написал в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он прокомментировал свежую сводку потерь армии РФ. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 25 100 российских военных.

"-25 000. По одним из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать", – написал Арестович.

Читайте также: Самые боеспособные подразделения РФ несут потери, восстановление будет долгим – Британия

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
убитые потери армия рф Алексей Арестович войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 