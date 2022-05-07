Арестович о 25 000 уничтоженных оккупантах: Еще работать и работать
07.05.2022, 11:23
Алексей Арестович (скриншот видео Офиса президента)
Украинским военным еще придется уничтожить много российских военных, чтобы в России начался кризис восприятия потерь. Об этом написал в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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Он прокомментировал свежую сводку потерь армии РФ. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 25 100 российских военных.
"-25 000. По одним из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать", – написал Арестович.
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