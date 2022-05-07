Украинские военные уничтожили более 25 000 оккупантов: сводка потерь армии России
С начала полномасштабного вторжения России Силы обороны Украины уничтожили более 25 000 военных армии РФ, за прошедшие сутки ликвидировано 200 оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери враг нес на Слобожанском направлении. С 24 февраля по 7 мая армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 25 100 (+200) человек ликвидировано;
танков ‒ 1122 (+12) единиц;
боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27);
артиллерийских систем– 509 (+7);
РСЗО – 172 (+1);
средств ПВО – 84 (+1);
самолетов – 199 (0);
вертолетов – 155 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8);
кораблей/катеров – 11 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17);
спецтехники – 38 (0);
крылатых ракет – 90 (0).
- Украинские войска ведут контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях. Армия РФ взорвала мосты под Харьковом, чтобы замедлить их продвижение.
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