Армия Украины стала непреодолимым препятствием для России – Зеленский

Армия Украины стала непреодолимым препятствием для агрессивных планов России. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в поздравлении военных с Днем Сухопутных войск, опубликованном на сайте главы государства.

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Президент подчеркнул, что для всех граждан, которые честны перед собой и обществом, понятно, что украинцы могут наслаждаться свободой в своем государстве исключительно благодаря военным, которые преданно и с честью защищают Украину.

"Каждый день нашей спокойной жизни в тылу завоевали для нас наши военные, которые стали непреодолимым препятствием для российской агрессии", – сказал Зеленский.

По его словам, даже в XXI веке на карте мира есть страны, которые считают территориальную экспансию важной составляющей своего "успеха".

"И первыми, кто доказывает стране-агрессору ошибочность подобных мыслей, являются именно наши национальные Сухопутные войска. И доказывают они, кстати, успешно, доходчиво, профессионально", – отметил президент.

Обратившись к военнослужащим и ветеранам, Зеленский сказал, что Украина всегда будет благодарна им за храбрость, которую они демонстрируют каждый день, а опыт украинских бойцов позволяет им быть среди лидеров военного дела в Европе.

"Украина никогда не забудет героев, которые отдали свои жизни, останавливая врага и обеспечивая спасение государства. Память о наших защитниках – это тот нравственный ориентир, который не позволит нам сойти с пути независимости при любых обстоятельствах", – сказал глава государства.

День Сухопутных войск отмечается ежегодно 12 декабря. Он установлен указом президента Украины 18 октября 1997 года.

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Наталия Медведева

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