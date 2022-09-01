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Артиллерия, ПВО и РСЗО. Кулеба перечислил основные виды вооружений, необходимых Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 17:12
Артиллерия, ПВО и РСЗО. Кулеба перечислил основные виды вооружений, необходимых Украине - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

Лучшая помощь Украине сейчас – это вооружения, а именно артиллерия, системы ПВО и РСЗО. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге со своим датским коллегой Йеппе Кофодом.

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"Мы очень ценим все, что предоставляется Украине – макрофинансовая помощь, гуманитарная помощь, помощь в разминировании, в восстановлении. Все это очень-очень важно. Но базовое правило настоящего времени – если не будет успеха на фронте, то все остальное не имеет смысла. Если мы хотим жить в стране, которую можно будет восстанавливать, которую можно будет дальше развивать, то в первую очередь ее нужно защитить и победить в этой войне", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, куда бы он ни поехал, любой разговор начинается и заканчивается поставками оружия.

"По системам вооружения у нас тоже есть приоритетные. Три самых больших приоритета в плане вооружения – это артиллерия любого типа и боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны и ракетные системы залпового огня", – сказал он. 

Кулеба подчеркнул, что сейчас Россия значительно превосходит Украину в количестве артиллерии и РСЗО.

"Мы можем бороться не только количественно, но и качественно, потому что одна современная гаубица, произведенная страной-членом НАТО, гораздо более эффективна, чем российские гаубицы, которые соответственно были произведены еще в Советском Союзе. На каждой встрече я постоянно подчеркиваю очень большую потребность получить больше артиллерийских систем. Никакая и оборонительная, и наступательная операция не может быть воплощена без артиллерии", – подчеркнул Кулеба.

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Наталія Медведєва
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военная помощь дмитрий кулеба
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