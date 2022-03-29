Артобстрелы, блокирование Чернигова, штурмовые действия на Донбассе – Генштаб ВСУ

Оперативная информация по состоянию на 12.00 29 марта от Генштаба ВСУ.

Целей наступательной операции противник не добился. Отмечается вывод отдельных подразделений вооруженных сил РФ с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском направлении группировка вооруженных сил республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и их частичным выводом на территорию Беларуси.

В Северской области оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются последовательно уничтожать военные и гражданские объекты.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по Харькову и Барвенково, пытаются захватить Изюм. Продолжаются бои в районе Каменки, Сухой Каменки, Тихоцкого. Враг нарастил нынешнюю группировку отдельными подразделениями 1-й танковой армии.

В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

На Донецком направлении противник усилил огонь и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия врага на взятии под контроль Попасной и Мариуполя успеха не имеют.

В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг под прикрытием артиллерии проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

ВСУ продолжает оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сдерживают противника во всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняют.

Сергей Бережной

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