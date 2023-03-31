Атомная станция не должна оказаться под ударом ни при каких обстоятельствах – глава МАГАТЭ

Запорожская АЭС не должна быть атакована ни при каких обстоятельствах. Об этом сказано в заявлении главы Международного агентства по ядерной энергетике Рафаэля Гросси по итогам его посещения ЗАЭС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно заявлению, визит Гросси на временно оккупированную российской армией украинскую ЗАЭС "подтвердил серьезность ситуации с ядерной безопасностью на крупнейшем ядерном объекте в Европе" и напомнил, что "ядерная авария с радиологическими последствиями никого не пощадит".

"Крайне важно добиться согласования фундаментального принципа, что атомная станция не должна подвергаться нападению ни при каких обстоятельствах, а также не должна использоваться для нападения", – сказал глава МАГАТЭ.

Гросси намерен продолжать дипломатические усилия по защите ЗАЭС и предотвращению вероятной ядерной аварии. Он сообщил, что обсудил этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Запорожье, и намерен вскоре отправиться в Россию для проведения переговоров о гарантиях безопасности станции.

29 марта Гросси приехал на ЗАЭС во второй раз с начала полномасштабной войны, чтобы лично проинспектировать нанесенный станции ущерб и провести ротацию постоянной наблюдательной миссии экспертов МАГАТЭ.

МАГАТЭ неоднократно призывало создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности. Однако станция и окрестные территории периодически подвергаются обстрелам, из-за которых крупнейшая в Европе АЭС отключается от внешних источников питания и переходит на работу в аварийном режиме.

6 марта Энергоатом сообщил, что на Запорожской АЭС оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции.

Читайте также: "Наибольшая ядерная кража в истории". Зачем Россия аннексировала Запорожскую АЭС

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.