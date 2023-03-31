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Атомная станция не должна оказаться под ударом ни при каких обстоятельствах – глава МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 08:25
Атомная станция не должна оказаться под ударом ни при каких обстоятельствах – глава МАГАТЭ - Фото
Рафаэль Гроссии (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Запорожская АЭС не должна быть атакована ни при каких обстоятельствах. Об этом сказано в заявлении главы Международного агентства по ядерной энергетике Рафаэля Гросси по итогам его посещения ЗАЭС. 

Согласно заявлению, визит Гросси на временно оккупированную российской армией украинскую ЗАЭС "подтвердил серьезность ситуации с ядерной безопасностью на крупнейшем ядерном объекте в Европе" и напомнил, что "ядерная авария с радиологическими последствиями никого не пощадит". 

"Крайне важно добиться согласования фундаментального принципа, что атомная станция не должна подвергаться нападению ни при каких обстоятельствах, а также не должна использоваться для нападения", – сказал глава МАГАТЭ.

Гросси намерен продолжать дипломатические усилия по защите ЗАЭС и предотвращению вероятной ядерной аварии. Он сообщил, что обсудил этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Запорожье, и намерен вскоре отправиться в Россию для проведения переговоров о гарантиях безопасности станции.

29 марта Гросси приехал на ЗАЭС во второй раз с начала полномасштабной войны, чтобы лично проинспектировать нанесенный станции ущерб и провести ротацию постоянной наблюдательной миссии экспертов МАГАТЭ. 

  • МАГАТЭ неоднократно призывало создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности. Однако станция и окрестные территории периодически подвергаются обстрелам, из-за которых крупнейшая в Европе АЭС отключается от внешних источников питания и переходит на работу в аварийном режиме.
  • 6 марта Энергоатом сообщил, что на Запорожской АЭС оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции.

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Сергій Бережний
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МАГАТЭ Энергодар заэс Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ядерная безопасность
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