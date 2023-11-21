Аудит нашел нарушения в воинской части в Черниговской области почти на 40 млн – Минобороны

В Министерстве обороны сообщили, что в одной из воинских частей в Черниговской области аудит выявил нарушения почти на 40 млн, начато уголовное производство.

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Служба внутреннего аудита Минобороны провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области и установила нарушения, которые нанесли государству ущерб на сумму 38,8 млн грн.

Выявлены четыре случая нарушений, самое масштабное – завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, оно привело к убыткам в 37,1 млн.

Как установил аудит, должностные лица воинской части заключали с поставщиками дополнительные соглашения, которые "существенно изменяли условия договора". Из-за этого были закуплены на 163 генератора меньше, чем было необходимо.

При чем, говорится в сообщении, с октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них не отправлялись в военные части, а накапливались на складах. Для использования были переданы только 15% от закупленных генераторов.

Правоохранительные структуры получили материалы для привлечения к ответственности ряда должностных лиц, в частности, командира воинской части, заявили в Минобороны.

В ноябре Минобороны отсудило почти 400 млн грн у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов.

Также в Греции задержан подозреваемый в хищении 43 млн грн в Минобороны Украины.

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