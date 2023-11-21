Аудит виявив порушення у військовій частині на Чернігівщині майже на 40 млн – Міноборони
У Міністерстві оборони повідомили, що в одній із військових частин у Чернігівській області аудит виявив порушення майже на 40 млн, розпочато кримінальне провадження.
Служба внутрішнього аудиту Міноборони провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області та встановила порушення, що завдали державі збитків на суму 38,8 млн грн.
Виявлено чотири випадки порушень, наймасштабніше – завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, воно призвело до збитків у 37,1 млн грн.
Як встановив аудит, посадові особи військової частини укладали з постачальниками додаткові угоди, які істотно змінювали умови договору. Через це було закуплено на 163 генератори менше, ніж було необхідно.
До того ж, ідеться в повідомленні, з жовтня 2022 до квітня 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість із них не вирушали у військові частини, а накопичувалися на складах. Для використання було передано лише 15% від закуплених генераторів.
Правоохоронні структури отримали матеріали для притягнення до відповідальності низки посадових осіб, зокрема командира військової частини, заявили в Міноборони.
- У листопаді Міноборони відсудило майже 400 млн грн в іноземного постачальника бронежилетів і шоломів.
- Також у Греції затримано підозрюваного у розкраданні 43 млн грн у Міноборони України.
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