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Аудит виявив порушення у військовій частині на Чернігівщині майже на 40 млн – Міноборони

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21.11.2023, 09:31
Аудит виявив порушення у військовій частині на Чернігівщині майже на 40 млн – Міноборони - Фото
Ілюстративне фото (depositphotos.com)

У Міністерстві оборони повідомили, що в одній із військових частин у Чернігівській області аудит виявив порушення майже на 40 млн, розпочато кримінальне провадження.

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Служба внутрішнього аудиту Міноборони провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області та встановила порушення, що завдали державі збитків на суму 38,8 млн грн.

Виявлено чотири випадки порушень, наймасштабніше – завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, воно призвело до збитків у 37,1 млн грн.

Як встановив аудит, посадові особи військової частини укладали з постачальниками додаткові угоди, які істотно змінювали умови договору. Через це було закуплено на 163 генератори менше, ніж було необхідно.

До того ж, ідеться в повідомленні, з жовтня 2022 до квітня 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість із них не вирушали у військові частини, а накопичувалися на складах. Для використання було передано лише 15% від закуплених генераторів.

Правоохоронні структури отримали матеріали для притягнення до відповідальності низки посадових осіб, зокрема командира військової частини, заявили в Міноборони.

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Сергій Бережний
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