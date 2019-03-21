Аваков назвал новую дату начала видеофиксации нарушений скорости

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск роботы на дорогах системы видеофиксации нарушений скоростного режима и правил дорожного движения. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стран", - заявил он.

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По его словам, сначала заработает 30 камер, затем 50, а потом - 150.

"Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - отметил министр.

"Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - добавил Аваков.

8 октября 2018 года патрульная полиция начала использовать на дорогах Украины единственное сертифицированное оборудование для автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости - радары TruCam.

На данный момент на территории Украины установлено 25-26 устройств TruCam. За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составит 255 гривень. За превышение более чем на 50 км/ч - штраф - 510 гривень.

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