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21.03.2019, 06:49

Аваков назвал новую дату начала видеофиксации нарушений скорости

Аваков назвал новую дату начала видеофиксации нарушений скорости - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что до конца года штрафы за нарушение правил дорожного движения будут "ужасными"

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Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск роботы на дорогах системы видеофиксации нарушений скоростного режима и правил дорожного движения. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стран", - заявил он.

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По его словам, сначала заработает 30 камер, затем 50, а потом - 150.

"Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - отметил министр. 

"Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - добавил Аваков. 

8 октября 2018 года патрульная полиция начала использовать на дорогах Украины единственное сертифицированное оборудование для автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости - радары TruCam.

На данный момент на территории Украины установлено 25-26 устройств TruCam. За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составит 255 гривень. За превышение более чем на 50 км/ч - штраф - 510 гривень.

Смотрите также: Где появится фотофиксация скорости: список дорог

1 ноября 2018 года в Киеве на 17 участках дорог восстановлено "зимнее" ограничение скорости движения до 50 км/час. С 1 апреля 2019-го ограничения снимут - разгоняться можно будет до 80 км/час.

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Теги: министр МВД, пдд, дорога, арсен аваков, скорость, видеофиксация, фотофиксация
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