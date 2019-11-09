Аваков о деле Мазура: Россия нарушила устав Интерпола

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Россия в очередной раз использовала Интерпол для преследования граждан Украины, заявил сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков подтвердил, что ветеран и один из лидеров партии УНА-УНСО Игорь Мазур был задержан по запросу России к Интерполу с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ. Мазура обвиняют в якобы совершенных во время войны в Чечне в 1990-2000 годах преступлениях.

По утверждению мнению министра, Россия нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, которые запрещают необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.