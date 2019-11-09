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Аваков о деле Мазура: Россия нарушила устав Интерпола

Аваков о деле Мазура: Россия нарушила устав Интерпола - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
09.11.2019, 20:08

Глава МВД прокомментировал задержание в Польше украинского ветерана

Россия в очередной раз использовала Интерпол для преследования граждан Украины, заявил сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков подтвердил, что ветеран и один из лидеров партии УНА-УНСО Игорь Мазур был задержан по запросу России к Интерполу с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ. Мазура обвиняют в якобы совершенных во время войны в Чечне в 1990-2000 годах преступлениях.

По утверждению мнению министра, Россия нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, которые запрещают необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

  • Сегодня Мазур был задержан в Польше на пограничном пункте Дорогуск.
  • Посольство Украины в Польше сообщило, что оказывает помощь задержанному ветерану.

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задержание арсен аваков Игорь Мазур
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