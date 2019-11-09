Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Денисова: В Польше по запросу России задержан мой сотрудник

Денисова: В Польше по запросу России задержан мой сотрудник - Фото
Игорь Мазур (Фото: Людмила Денісова/Facebook)
09.11.2019, 16:41

По информации омбудсмена, Игорю Мазуру грозит экстрадиция в РФ

обновлено

В Польше, на приграничном пункте Дорогуск, задержан сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур, сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

По ее информации, задержание произошло по запросу России, к Мазуру не допускают украинского консула и не дают адвоката.

Денисова сообщила, что в понедельник, 11 сентября, в городе Холм будет решаться вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию, и призвала МИД "максимально способствовать освобождению... украинского общественного активиста и участника российско-украинской войны".

По сообщению экс-советника главы СБУ Маркияна Лубкивского, с Мазуром уже встретился украинский консул. Мазур задержан по запросу Интерпола, по требованию прокуратуры РФ, которая обвиняет его в "преступлениях терроризма", якобы совершенных в Чечне.

Мазур - ветеран войны, был заместителем начштаба разведовательного батальона, после демобилизации в ноябре 2016 года - заместитель председателя партии УНА-УНСО.

  • 9 сентября ФСБ России задержала двух украинцев на КПВВ в Крыму: что инкриминируют.
  • 26 сентября ФСБ задержала еще одного украинца на админгранице с Крымом
Напишите нам
Людмила Денисова экстрадиция задержание Игорь Мазур
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 