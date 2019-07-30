Аваков об обвинениях Порошенко: Врет как дышит

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Рассказывая Украинской правде о прошедших досрочных выборах в Раду, глава Европейской солидарности Петр Порошенко среди причин, которые привели его партию на четвертое место, назвал также "противодействие Нацполиции". Министр внутренних дел Арсен Аваков уже возмутился.

Рассуждая о результатах выборов, пятый президент сказал, что "здесь нельзя быть довольным или недовольным: это выбор народа".

"Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны. Удалось ли им нам помешать? Нет", - сказал Порошенко.

Глава МВД на русском языке у себя в Twitter не сдерживался.

"Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать, и поэтому он проигрывает!" - написал министр, конфликт которого с Порошенко длится не первый год.

В начале марта 2019 года Аваков говорил, что он "спокоен", так как "будет новый президент". В другом интервью глава МВД заявлял, что не подчиняется Порошенко, и что "нам нужна парламентская республика".

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