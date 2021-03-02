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Аваков о возможности санкций против Порошенко: Я таких документов не видел

02.03.2021, 21:06
Аваков о возможности санкций против Порошенко: Я таких документов не видел - Фото
Арсен Аваков (скриншот с видео)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для введения санкций против пятого президента Петра Порошенко. Об этом Аваков сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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По его словам, санкции против бывшего депутата Макеенко и телеканала Прямой СНБО вводить не собирался.

"Петр Алексеевич – это человек, который умел собираться и концентрироваться для больших дел. Иногда у него такие комбинации получались, которые невероятно было даже представить. Но иногда он не был способен на элементарные вещи, которые проистекают просто из позиции чувств... Это какие-то внутренние этические нормы", – отметил Аваков.

Он сказал, что "не видел таких документов", в ответ на вопрос, будут ли санкции против Порошенко.

При этом Аваков признался, что не хотел бы, чтобы такие документы появились.

"Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении. Есть претензии к политику Порошенко — предъявите их в судебном порядке... Порошенко — не враг Украины. Порошенко — это наша внутренняя политика", — сказал Аваков.

  • 18 февраля Порошенко заявил, что стал конечным бенефициарным собственником телеканала Прямой. В эфире канала он сказал, что – как ему сообщили – против экс-владельца Прямого Владимира Макеенко будут введены санкции, а канал – закрыт. По его словам, Макеенко просил помочь и защитить канал.
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в ответ на заявление Порошенко сказала, что "свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы и ненадежные факты" не распространяли подконтрольные Порошенко телеканалы.
  • 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседаниях совета не рассматривался вопрос о закрытии телеканала Прямой.
Вадим Ребрина
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Петр Порошенко санкции арсен аваков
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