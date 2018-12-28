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28.12.2018, 20:01

Аваков о запросе РФ в ГПУ: Дам показания в обмен на Януковича

Аваков о запросе РФ в ГПУ: Дам показания в обмен на Януковича - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Следком РФ обвинил Авакова в решении не пускать граждан России на избирательные участки в Украины во время выборов президента РФ

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Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал информацию о письме Генпрокуратуры России, направленном в сентябре в ГПУ, где россияне просили содействовать им в расследовании против Авакова в обмен на правовую помощь в других делах. Об этом Аваков написал в Facebook.

Глава МВД пишет, что Следком РФ обвиняет его в решении не пускать граждан России на избирательные участки на территории Украины во время выборов российского президента.

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Аваков отметил курьезность подхода: в обмен на помощь генеральная прокуратура РФ выразила готовность оказывать ГПУ правовую помощь в расследовании дел, участниками которых являются Россия и Украина.

В связи с этим министр внутренних дел заявил, что готов "дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича" и выразил надежду, что ГПУ его поддержит.

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Теги: гпу, курьез, арсен аваков, следком рф
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