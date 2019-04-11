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11.04.2019, 17:13

Аваков об избирательных сетях: До второго тура объявим подозрения

Аваков об избирательных сетях: До второго тура объявим подозрения - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

О ком именно из кандидатов в президенты идет речь министр внутренних дел не уточнил

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Правоохранительные органы продолжают фиксировать раздачу денег, так называемые избирательные сети и еще до второго тура могут быть объявлены подозрения. Об это заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Я не буду называть кандидата (в президенты, подозреваемого в организации избирательных сетей – ред.), но думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях", - сказал Аваков.

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Ранее сегодня в полиции заявили, что расследуют факты возможного подкупа избирателей в пользу "кандидата П" в Черниговской и Волынской областях.

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Теги: выборы, мвд, подкуп
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