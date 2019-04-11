Аваков об избирательных сетях: До второго тура объявим подозрения

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правоохранительные органы продолжают фиксировать раздачу денег, так называемые избирательные сети и еще до второго тура могут быть объявлены подозрения. Об это заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Я не буду называть кандидата (в президенты, подозреваемого в организации избирательных сетей – ред.), но думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях", - сказал Аваков.

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Ранее сегодня в полиции заявили, что расследуют факты возможного подкупа избирателей в пользу "кандидата П" в Черниговской и Волынской областях.