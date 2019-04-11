Полиция открыла два дела о возможном подкупе за "кандидата П"

Фото: npu.gov.ua

В полиции заявили, что расследуют факты возможного подкупа избирателей в пользу "кандидата П" в Черниговской и Волынской областях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Черниговский отдел полиции 10 апреля поступило анонимное сообщение о том, что в одном из партийных офисов в городе людям раздают денежные средства – "в обмен на поддержку кандидата П в ходе голосования 21 апреля".

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К офису прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители говорят, что следователь должен был вручить одному из сотрудников избирательного штаба "повестку о вызове в полицию", но по неизвестной причине не сделал этого.

"При этом один из мужчин, который находился в партийном офисе, по непонятным причинам злостно препятствовал работе полицейских", - сообщили в полиции.

Через несколько часов в полицию с этого же адреса снова поступил звонок. На этот раз сотрудники офиса жаловались на активистов, которые вошли в помещение и проводили прямую трансляцию, говорят в полиции.

Полицейские открыли два уголовных производства - по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

В этот же день в Киверцовский отдел полиции в Волынской области поступил звонок от гражданина, который заявил, что в Доме культуры неизвестный раздает деньги волонтерам, "которые осуществляли агитацию в пользу того же кандидата".

"В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что к совершению данного преступления могут быть причастны двое жителей Киева. У указанных лиц было изъято более 700 000 гривен", - говорится в заявлении.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 160 (Предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума неправомерной выгоды) УК.

Ни об объявлении подозрений, ни о задержаниях по указанным делам в полиции ничего не сообщили.

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского, в котором его якобы сбивает грузовик.